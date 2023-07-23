روسيا: انفجار في مركز تجاري يُودي بحياة أربعة أشخاص

رام الله - دنيا الوطنلقي أربعة أشخاص حتفهم، وأصيب عشرة آخرون، بعد انفجار أنبوب يمر عبره ماء ساخن غرب العاصمة الروسية موسكو.وقال رئيس بلدية موسكو، سيرجي سوبيانين، إن بعض المصابين جراء هذا الحادث الذي شهده أحد المراكز التجارية في العاصمة، يعانون من حروق، مضيفا أن خدمات الطوارئ تعمل في مكان الحادث.ونقلت وكالات أنباء روسية عن المحققين قولهم إنه لم يكن هناك تسرب للأمونيا في الموقع كما كان يشتبه لبعض الوقت، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.وأظهر مقطع مصور المركز التجاري وهو مغمور بالمياه والبخار يتدفق من المدخل.وقال سوبيانين: "نقدم المساعدة الطبية لجميع الضحايا"، فيما افتُتح المركز التجاري المعروف باسم فريمينا جودا (المواسم) في 2007 ويضم أكثر من 150 متجرا.