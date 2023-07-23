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اليمن: الحراك المدني يدين جريمة اغتيال موظف أممي يعمل في برنامج الغذاء العالمي

اليمن: الحراك المدني يدين جريمة اغتيال موظف أممي يعمل في برنامج الغذاء العالمي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أدان مجلس الحراك المدني، (وهو أحد المكونات اليمنية المحسوبة على جنوب اليمن) جريمة الاغتيال التي طالت أحد موظفي برنامج الأغذية العالمي في اليمن من قبل متطرفين يوم الجمعة في مدينة التربة، الواقعة في تعز اليمنية.

وتطرق البيان في مقدمته بتقديم التعازي إلى أسرة وذوي الشهيد الفلسطيني، والذي يحمل الجنسية الأردنية.

ووصف مجلس الحراك المداني ذلك العمل بـ "الإرهابي"، واعتبره جريمة بشعة بحق موظف أممي جاء إلى اليمن بهدف إنساني نبيل، معتبرا جريمة القتل تلك محاولة لعرقلة الجهود الإنسانية و الإغاثية في اليمن، ومحاولة لضرب مساعي السلام الأممية، لأن الملف الإنساني والاغاثية يفترض بقاءه بعيداً عن الصراعات السياسية والعسكرية، لما لذلك من خطورة كبيرة على حياة الناس ومتطلبات العيش في ظل انعدام الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية للمواطنين.

واستنكر مجلس الحراك المدني تلك الأعمال والممارسات الدموية، مؤكداً أنه يدرك بشكل عميق خطورة تنامي الأعمال الإرهابية خصوصاً في محافظة تعز، واليمن بشكل عام، ويعي ما يترتب عليها من تداعيات أمنية على محافظات جنوب اليمن، مشدداً في بيانه هذا على أهمية حماية الموظفين الأمميين العاملين في الجوانب الإنسانية والإغاثية، الذين -حد وصف البيان- يبذلون اعمال عظيمة في دعم وتشجيع هذه الجهود الساعية إلى التخفيف من نتائج الحرب والصراعات المسلحة بعد ثمان سنوات من الاقتتال.

واكد بيان المجلس حرصه الدائم على ضرورة خلق منافذ إنسانية تنتشل ملايين المواطنين من تحت وطأة الجوع والفقر والمرض، وتسهيل مهمة المنظمات الإنسانية والإغاثية في الوصول إلى المحتاجين.

كما جدد البيان دعم مجلس الحراك المدني المطلق لكل مساعي السلام، والمبادرات السياسية وإعمال صوت العقل، وتغليب لغة الحوار على منطق القوة والعنف.

وطالب البيان السلطات الأمنية بمتابعة الجناة، وتقديمهم للعدالة، وكشف ملابسات الحادث وفضح المتورطين فيه أمام الرأي العام، حتى يضمن عدم تكرار هذه الأعمال الإجرامية التي وصفها بالمشينة.

وختم البيان إلى دعوة كافة المكونات السياسية والاجتماعية، والثقافية تفعيل دورها في سبيل محاربة الإرهاب والعنف، وحثها على نشر ثقافة السلام والحوار باعتبارها المخرج الآمن من الصراع.

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