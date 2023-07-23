الأردن: نحو 2000 لاجئ سوري يعودون إلى بلادهم



وأفادت وفق ما نقلت قناة (المملكة)، بعودة 16529 لاجئا سوريا من الأردن ومصر ولبنان وتركيا والعراق إلى سوريا في 2023.



في 2022، بلغ عدد اللاجئين السوريين العائدين إلى سوريا من مختلف الدول المستضيفة للاجئين 50966، مقابل 35624 في 2021، و38235 في 2020، و94971 في 2019.



يشار إلى أن الأردن يستضيف أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم قرابة 660 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى المفوضية، وذلك حتى الخامس من تموز 2023.



وأفادت دراسة مسحية نفذتها الأمم المتحدة ونُشرت في حزيران/يونيو، أن 1.1% من اللاجئين السوريين في أربع دول عربية يريدون العودة لبلادهم خلال عام.



وأظهرت الدراسة أن 97% من اللاجئين السوريين في الأردن المشاركين في الدراسة لا ينوون العودة إلى بلادهم خلال الـ12 شهرا المقبلة، مقابل 2.4% لم يقرروا بعد.



رام الله - دنيا الوطنأشارت بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، اليوم الأحد، إلى أن 1941 لاجئاً سورياً غادروا الأردن خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، للعودة إلى بلادهم.