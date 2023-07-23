دولي

24 ساعة حاسمة في إسرائيل حول مشروع قانون "تقليص حجة المعقولية"

24 ساعة حاسمة في إسرائيل حول مشروع قانون "تقليص حجة المعقولية"
24 ساعة حاسمة في إسرائيل بسبب قانون تقليص حجة المعقولية
رام الله - دنيا الوطن
تلتئم الهيئة العامة لـ (كنيست) في إسرائيل، عند الساعة العاشرة من صباح اليوم لإجراء نقاش تمهيداً للتصويت على تقليص حجة المعقولية بالقراءتين الثَانية والثالثة غداً الاثنين.

ويستمر النقاش أكثر من 24 ساعة وخلاله تتمكن المعارضة من شرحِ تحفظاتها من مشروعِ القانون المطروح. 

ومن المرتقب أن تصوت (كنيست) عليه نهائياً ظهر غدٍ الاثنين، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وصرح رئيس حزب (شاس)، اريه درعي، بأنه يوافق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الرأي وأنه يجب تمرير تقليص حجة المعقولية حتى نهاية الدورة الحالية لـ (كنيست) بالتوافق مع المعارضة أو بدون ذلك.

من ناحيته، نقل وزير جيش الاحتلال، يؤاف غالانت، رسالة واضحة لنواب الائتلاف أنه قد يضطر إلى عدم المشاركة بالتصويت على مشروعِ قانون تقليص حجة المعقولية إذا لم يتوصل الطرفان إلى صيغة توافقية أو مخففة.

وحسب (مكان) فإن جهات في الائتلاف تهدد بإقالة كل من يصوت ضد مشروع القانون أو لا يشارك في التصويت، فيما واصل الوزير رون ديرمر محاولات التوصل لتفاهمات حتى ساعات الفجر لكن دون جدوى حالياً.

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