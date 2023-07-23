حزب الشعب يؤكد على أهمية احداث اختراق في حوارات القاهرة





وأضاف قائلاً: "لا مبرر لعدم وصول لقاء القاهرة القادم لنتائج تعبر عن امال وتطلعات أبناء شعبنا لاسيما في رفع مستوى التصدي الوطني والشعبي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة ولفاشية مستوطنيها، مؤكدا على ضرورة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية لتقوم بدورها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.



وشدد الصفدي على اهمية علاج قضايا الناس المعيشية التي وصف اوضاعهم بالمذلة والكارثية، منددا في الوقت ذاته بسياسة التفرقة واغتناء البعض على حساب الالام الشعب وعوزه .



وقد سلط الصفدي الضوء على مراحل الصراع مع الاحتلال الاسرائيلي التي اوصلت شعبنا الى واقعنا الحالي، كما اشار الى التفاعلات الدولية والاقليمية والعربية والمحلية التي لعبت دورا كبيرا في عدم تمكن شعبنا من انجاز اهدافه الوطنية في الحرية والاستقلال والعودة، مشيرا الى التغيرات الجديدة في العالم، والتي تنذر باحتدام الصراع مع الولايات المتحدة الامريكية وحلفائها من خلال تراجع دور الهيمنة الامريكية وسياسة القطب الواحد، لا سيما مع نهوض قطب جديد تراسه الصين وروسيا، معتبرا ان هذا التطور هام يجب ان يستفيد منه الشعب الفلسطيني ليكون له مكانة ودور في هذا الاصطفاف العالمي .



من ناحيته اعتبر غنيم، ان تلكؤ القيادة الفلسطينية في وضع القطار على سكته الصحيحة لن يساهم في انجاز أي تقدم في صراعنا مع الاحتلال الاسرائيلي، موضحا ان هناك قاعدة اساسية يجب ان ينطلق منها الكل الفلسطيني، وهي ان العلاقة التي تجمعنا مع الاحتلال الاسرائيلي هي علاقة صراع دائم، واي سياسات او توجهات فلسطينية لا تحتكم لذلك ستساهم في اضعاف الشعب الفلسطيني ولن تمكنه من تحقيق اهدافه الوطنية.



واشاد غنيم بدور الحزب البارز في محافظة غزة في التفاعل مع القضايا الجماهيرية المختلفة، داعيا لمزيد من استنهاض الوضع الداخلي برغم كل العقبات القائمة من اجل النجاح المشترك في عقد المؤتمر العام الخامس للحزب في موعده الذي حددته اللجنة المركزية للحزب، مشددا على اهمية ابراز وتعزيز الهوية الفكرية للحزب .



كما داعا اعضاء الحزب لبذل كل جهد ممكن لاستنهاض الحالة الحزبية، وتوفير المناخات المناسبة والصحية لإنجاح مؤتمر الحزب العام .



وخلال ادارته للقاء، أكد أحمد عاشور سكرتير محافظة غزة على اهمية هذه اللقاءات التي تجمع كوادر الحزب بقيادته المركزية، والى ضرورة تطوير وتعميق حالة العصف الفكري والسياسي في داخل الحزب وصولا الى استخلاصات تساهم في تطوير الحزب وتعزيز مكانته ودوره على الساحة الفلسطينية، داعيا لان يكون المؤتمر العام ساحة حقيقية لتجذير الوحدة الفكرية لأعضاء الحزب



وفي ختام اللقاء قدم العديد من الرفاق مداخلات اكدت على اهمية تعزيز مكانة الحزب ودوره في الحياة السياسية والاجتماعية، مشددين على ضرورة ان تتعزز الارادة الجماعية في الحزب للنجاح في عقد المؤتمر العام الخامس للحزب، وصولا لمؤتمر فاعل وصحي يساعد الحزب في التقدم الى الامام.





رام الله - دنيا الوطنأكد طلعت الصفدي عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني على أهمية احداث اختراقة جدية في حوارات القاهرة المزمع عقدها في نهاية الشهر الحالي، مشيراً الى ان الجماهير الفلسطينية لن ترحم كل المتسببين بتعطيل هذه الحوارات وعدم الوصول لهدف انهاء الانقسام واستعادة الوحدة .جاء ذلك خلال لقاء جمعه اليوم بقيادة وكادر حزب الشعب في محافظة غزة، وبمشاركة عضو المكتب السياسي نافذ غنيم وبحضور أعضاء مجلس محافظة غزة وعدد من كادره وكادراته.ودعا طلعت الصفدي لضرورة ان يسفر الاجتماع عن نتائج ايجابية يتم ترجمتها عمليا باتجاه انهاء حالة الانقسام، والتوافق على استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة حكومة الاحتلال الاسرائيلي وسياستها التصفوية المتطرفة.