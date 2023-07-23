شاهد: اغتيال مواطن فلسطيني في اليمن.. واشتية يعلق

أقدم مسلحون أمس السبت، على اغتيال المواطن الفلسطيني مؤيد حميدي؛ منسق برنامج الأغذية العالمي جنوب محافظة تعز في اليمن؛ خلال قيامه بعمله الإنساني بتقديم العون والمساعدة للشعب اليمني.





بدوره أدان رئيس الوزراء محمد اشتية، حادثة الاغتيال، معرباً عن حزنه الشديد لهذه الجريمة البشعة.





ووصف اشتية الفقيد بشهيد الإنسانية، ودعا السلطات اليمنية في محافظة تعز؛ لإلقاء القبض على الجناة، وتقديمهم للعدالة.



وتقدم اشتية من عائلة الفقيد؛ بأحر العزاء، وصادق مشاعر المواساة، سائلا المولى عز وجل؛ أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.















رام الله - دنيا الوطن