شؤون فلسطينية

طقس فلسطين: استمرار الموجة الحارة والحرارة أعلى من معدلها بـ 7 درجات

طقس فلسطين: استمرار الموجة الحارة والحرارة أعلى من معدلها بـ 7 درجات
طقس فلسطين يشهد أجواء شديدة الحرارة
رام الله - دنيا الوطن
يكون طقس فلسطين اليوم الأحد، شديد الحرارة، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون طقس فلسطين هذه الليلة، دافئاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما طقس فلسطين يوم الاثنين يكون الجو شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الثلاثاء يكون الجو شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء يكون الجو شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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