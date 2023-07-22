شؤون فلسطينية

اشتية يقدم العزاء بالشهيد فوزي مخالفة في سبسطية

اشتية يقدم العزاء بالشهيد فوزي مخالفة في سبسطية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قدم رئيس الوزراء محمد اشتية، مساء اليوم السبت، واجب العزاء لذوي الشهيد فوزي مخالفة في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس.

وقال اشتية: "أتينا إلى بيت العزاء لنقول لوالد الشهيد نحن معك، وأتينا لكي نتقبل العزاء معك، الشهيد فوزي لن يكون الأخير ونحن ما نواجهه من ماكنة القتل وإرهاب الاحتلال، على مدار السنوات منذ بداية التآمر على فلسطين وشعبنا يدفع الثمن، ولكن صوت فلسطين أصبح عاليا في كل مكان في المنصات الدولية والإقليمية، وفي قلوب كل العرب وفي قلب كل الشرفاء في العالم وفي قلب كل محبي الحرية في العالم".

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