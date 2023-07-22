شؤون فلسطينية

تفاصيل لقاء وفد قيادي من الشعبية برئيس المخابرات المصرية

تفاصيل لقاء وفد قيادي من الشعبية برئيس المخابرات المصرية
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
التقى وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين برئاسة نائب الأمين العام جميل مزهر، اليوم السبت، مع رئيس جهاز المخابرات المصرية العامة الوزير عباس كامل .

وقالت الشعبية في بيان لها "بدعوة كريمة من الشقيقة مصر؛ التقى وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين برئاسة نائب الأمين العام الرفيق جميل مزهر، اليوم السبت، رئيس جهاز المخابرات المصرية العامة السيد الوزير اللواء عباس كامل".

وأوضح البيان أن الوفد "استعرض موقف الشعبية من التطورات على الساحة الفلسطينية والتحديات والمخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية وسبل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقوقه الوطنية".

وتابع "كما استعرض متطلبات إنجاح اجتماع الأمناء العامين الذي تستضيفه الشقيقة مصر والمزمع عقده في الثلاثين من الشهر الجاري، أهمية إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية".

وأكد وفد (الشعبية) تقديره لجهود مصر ودعمها للشعب الفلسطيني وحقوقه، ودورها المتواصل في السعي لإنهاء الانقسام.

من جانبه، استعرض الوزير كامل مواقف جمهورية مصر الداعمة للشعب الفلسطيني والإجراءات التي تقوم بها للتخفيف من معاناته، وحرصها على إنجاح اجتماع الأمناء العامين، مؤكدًا أنّ مصر ستقدّم كل التسهيلات لتحقيق ذلك.

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