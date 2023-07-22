دولي

قمة مجموعة العشرين تفشل بالتوصل لاتفاق بشأن خفض الوقود الأحفوري

قمة مجموعة العشرين تفشل بالتوصل لاتفاق بشأن خفض الوقود الأحفوري
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اختتمت مجموعة العشرين اجتماعها في الهند، مساء اليوم السبت، دون التوصل لتوافق في الآراء فيما يتعلق بالتخلص التدريجي من استخدام الوقود الأحفوري بعد اعتراض بعض الدول المنتجة.

واعتلى الغضب صدور علماء وناشطين جراء تباطؤ المنظمات الدولية في اتخاذ إجراءات للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري حتى في الوقت الذي تسلط فيه ظروف الطقس المتطرف في شتى أنحاء العالم الضوء على أزمة المناخ.

وكان من المقرر أن يصدر مسؤولو الطاقة في مجموعة العشرين بيانا مشتركا في نهاية اجتماعاتهم التي استمرت أربعة أيام في بلدة بامبوليم الواقعة في ولاية جوا الساحلية بالهند.

ولكن لم يصدر البيان المشترك بسبب خلافات حول عدد من القضايا، منها الرغبة في زيادة قدرات إنتاج الطاقة المتجددة إلى ثلاثة أمثال بحلول عام 2030.

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