السعودية تحبط تهريب أكثر من 6 ملايين قرص مخدر

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الداخلية السعودية إحباطها لمحاولة تهريب أكثر من 6 ملايين قرص من مادة الإمفيتامين المخدرة، حيث وجدت مخبأة في شحنة حلوى وموالح ومكسرات.وأفاد المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، مروان الحازمي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات أثمرت بإحباط محاولة تهريب 6072291 قرصا من مادة الإمفيتامين المخدرة، حيث كانت مخبأة في شحنة حلوى وموالح ومكسرات، مؤكدا أن العملية تمت بالتعاون مع سلطنة عمان والتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية.وقبضت السلطات الأمنية السعودية على مستقبلي المخدرات بمنطقة الرياض، وهما مقيم ووافد بتأشيرة زيارة من الجنسية السورية، حيث اتخذت الإجراءات النظامية الأولية بحقهما وأحيلا للنيابة العامة.