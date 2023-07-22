الآلاف يحتجّون ضد خطة حكومة نتنياهو في جهاز القضاء

رام الله - دنيا الوطنخرج آلاف المتظاهرين الإسرائيلين في مسيرة حاشدة، اليوم السبت، احتجاجاً على تعديلات الحكومة الإسرائيلية في جهاز القضاء.وأوضح موقع (والا) الإسرائيلي "وصلت مسيرة الاحتجاج ضد خطة حكومة نتنياهو لإضعاف منظومة القضاء إلى ضواحي القدس ، وفقًا للتقديرات، يشارك حوالي 30 ألف شخص في المسيرة".وجاءت المسيرة الاحتجاجية كتصعيد في الاحتجاجات على خطة الائتلاف الحكومي والمضي في التشريعات الرامية إلى إضعاف جهاز القضاء وتقويض المحكمة العليا.ويتزامن يوم السبت مع المظاهرة أمام (كنيست) احتجاجات أخرى في العشرات من المواقع والمفارق الرئيسة من بينها المظاهرة المركزية في شارع "كابلان" بتل أبيب.