التنمية بغزة توضح محددات وشروط تحديث بيانات الاستفادة من المنحة القطرية

رام الله - دنيا الوطنتحدثت وزارة التنمية الاجتماعة في قطاع غزة، عن محددات وشروط تحديث بيانات الاستفادة من المنحة القطرية 100 دولار الخاصة بالأسر المتعففة.ونشرت الناطقة باسم الوزارة عزيزة الكحلوت عبر صفحتها على (فيسبوك)، محددات وعناوين للدخول لرابط تحديث بيانات المنحة القطرية عبر رابط خصصته الوزارة.وقالت الكحلوت إن "الرابط غير مرتبط بسقف زمني وسيكون متاح لاطول فترة ممكنة، وعليه في حال صادف اي مشاكل للدخول فهو نتيجة ضغط على الموقع وبالامكان الدخول بيوم اخر".وأوضحت أن "الفيديو التوضيحي الذي تم نشره عبر صفحة الوزارة مهم مشاهدته حتى يفهم المواطن الخطوات الواجب عملها كما ان الشكاوى تتم فقط عبر رابط الشكاوى المرفق بالشاشة الثانية لمن تم رفض ادراجه بسبب عدم مطابقة المعايير".ولفتت إلى أن "فكرة رابط الشكاوى الالكترونية أطلقتها الوزارة من باب التسهيل على المواطنين وعدم الازدحام على بوابة الوزارة، وعليه سيتم التعاطي فقط مع الرابط الالكتروني للشكاوي المركزية ولا داعي لزيارة الوزارة وعلى من لا يجيد استخدام الرابط اللجوء لاحد الاقارب او الاصدقاء، وفي حالات الضرورة القصوى فان وحدة الشكاوى تفتح ابوابها في مقر الوزارة بغزة شارع الثورة يومي الاثنين والاربعاء فقط من التاسعة وحتى الواحدة".وبينت أن "تسجيل غير المسجلين للمنحة يضمن حق المواطن عند اي اضافات ولكنه لا يعني بالضرورة ادراجه في الدفعات القادمة".ولفتت إلى أن "هناك من سيخرج له شاشة قيد الدراسة وهؤلاء عليهم الانتظار دون تقديم اي شكوى".