حجاج أراضي 48 يشدون الرحال إلى المسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطنتوجه حجاج الداخل الفلسطيني المحتل اليوم السبت، إلى المسجد الأقصى لشد الرحال والرباط فيه، تحقيقاً لحلم الصلاة في المساجد الثلاثة (الحرام والنبوي والأقصى).واستقل حجاج بيت الله الحرام عدداً من الحافلات باتجاه مدينة القدس المحتلة، للصلاة في المسجد الأقصى، وذلك بعد أدائهم فريضة الحج لهذا العام.وتواصلت الدعوات المقدسية للمحافظة على الرباط في الأقصى، لإفشال مخططات الاحتلال والمستوطنين واقتحاماتهم المتصاعدة.وفي وقت سابق، دعا دعا نائب مدير عام الأوقاف الإسلامية بالقدس الشيخ ناجح بكيرات، شعبنا الفلسطيني إلى مواصلة الرباط وشد الرحال إلى المسجد الأقصى، لإفشال مخططات التهويد والسيطرة عليه.وقال بكيرات إن "الاحتلال يسعى لاستهداف مدينة القدس وتحويله إلى معلم ومظهر يهودي، ويستغل الأعياد والمناسبات الصهيونية من أجل السيطرة على المسجد الأقصى المبارك".وذكر أن شعبنا الفلسطيني في حالة صراع دائم مع العدو الصهيوني، وهناك غياب وصمت من الأمتين العربية والإسلامية تجاه جرائم الاحتلال في الأقصى.