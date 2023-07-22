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شؤون فلسطينية

أبو زيد يستقبل وفدً من كبار موظفي القارة الإفريقية

أبو زيد يستقبل وفدً من كبار موظفي القارة الإفريقية
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس مجلس إدارة المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة الوزير موسى أبو زيد، أمس الجمعة، وفداً إفريقياً من كبار الموظفين والدبلوماسيين، وذلك في قاعة كبار الزوار في مقر الإدارة العامة للمعابر والحدود.

وضم الوفد الافريقي (27) موظفاً حكومياً ممثلاً عن كل من الدول الصديقة التالية: كينيا، مملكة ليسوتو، جنوب أفريقيا، بوروندي، مالاوي، غانا، تنزانيا، أوغندا، نيجيريا، زامبيا، اثيوبيا، موريشيوس، بالإضافة إلى مفوضية الاتحاد الافريقي، سيتم استضافتهم وتدريبهم ضمن برنامج تعزيز قدرات الدول الافريقية الصديقة / تدريب مدربين TOT في المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة.

وحضر في الاستقبال عطوفة محافظ محافظة أريحا والأغوار جهاد أبو العسل، ومدير عام المعابر والحدود نظمي مهنا، والمدير التنفيذي للمدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة الوكيل وجدي زياد، ونائب رئيس بلدية أريحا السيد فتحي براهمة وأعضاء البلدية.

ورحب الوزير أبو زيد بالوفد الإفريقي، وقال إن هذه الزيارة تلامس قلوبنا فالشعوب الإفريقية ساندت عدالة قضيتنا دولياً على مر التاريخ، وهذه المواقف الكبيرة لشعوب أفريقيا لها منا كل التقدير والحب والمساندة.

وأضاف أبو زيد، أن مثل هذه الزيارات سوف تتكرر حتى نقدم ما نطمح أنه ننقله للدول الإفريقية، وهذا البرنامج سوف يستمر حتى نتمم تدريب 274 مدرب في 54دولة إفريقية خلال العشر سنوات القادمة، ليتمكنوا من تدريب عشرات آلاف المستفيدين، ولمثل هذه البرامج أثر في تعزيز مكانة فلسطين ويبقي هذه الدول بجانب قضيتنا العادلة.

وقال رئيس الجمعية الإفريقية السيد جون نكباغو، إننا اليوم على رأس متدربين من كبار موظفي القارة الإفريقية، أتينا لنتعلم من الممارسات الفضلى في المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة، ونستمع لقصص النجاح في فلسطين رغم أنها بلد محتل.

وأضاف نكباغو، أن هدف الزيارة هو تبادل المعارف والخبرات وقصص النجاح.

وتقدم محافظ محافظة أريحا والأغوار جهاد أبو العسل، بالشكر لكل من يعمل على  رفع مكانة فلسطين عالياً، وقال إننا اليوم نستذكر جهود المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة صاحبة البصمات الواضحة، فلسطين لديها العقول والقامات العلمية، ونفتخر بكون فلسطين اليوم ناقل للخبرة.

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