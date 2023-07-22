محافظ جنين: الأجهزة الأمنية قبضت على مطلوب للعدالة

رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، أقوة مشتركة من الأجهزة الأمنية، اعتقلت أحد المطلوبين للعدالة في بلدة جلقموس شرق المحافطة.وأضاف الرجوب أن القوة داهمت اليوم السبت، منازل في بلدتي السيلة الحارثية وجلقموس، بعد ورود معلومات دقيقة عن تواجد مطلوبين جنائيين للعدالة، مشيرا إلى أنه وعند وصول أجهزة الأمن لجلقموس قام أحد المطلوبين للعدالة بإطلاق النار تجاه القوة، والتي بدورها ردت بالمثل، وأصابته بجروح متوسطة قبل اعتقاله، ونقله لتلقي العلاج.وأوضح أن العمل الأمني ما زال مستمرا لغاية الآن في سيلة الحارثية، للقبض على المطلوبين على خلفيات جنائية، لافتا إلى أنه جرى اعتقال 23 شخصا حتى اللحظة، وتحويلهم الى جهة الاختصاص في الشرطة حسب الأصول.