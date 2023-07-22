عربي

الرئيس الجزائري يصل تركيا ويلتقي بأردوغان

الرئيس الجزائري يصل تركيا ويلتقي بأردوغان
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اجتمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون في إسطنبول، حيث وصل الرئيس الجزائري في زيارة إلى تركيا ستستغرق يومين.

واستقبل أردوغان تبون في مكتب الرئاسة بقصر "دولمة بهتشه" في إسطنبول، حيث بدأ اللقاء الثنائي للزعيمين قبل اجتماع موسع.

وستتناول المباحثات العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز علاقات التعاون، فضلا عن تبادل وجهات النظر حول القضايا الراهنة الإقليمية والعالمية.

وأعلنت الرئاسة الجزائرية أن "الرئيس تبون يقوم بزيارة عمل إلى تركيا يومي 21 و22 يوليو الجاري، يلتقي خلالها أخاه فخامة الرئيس السيد رجب طيب أردوغان".

أخبار ذات صلة

الرئيس الجزائري يصل تركيا ويلتقي بأردوغان

الرئيس الجزائري يصل تركيا ويلتقي بأردوغان

البرلمان العربي يرحب بتصويت البرلمان البرتغالي لصالح قرار بالاعتراف بالنكبة الفلسطينية

البرلمان العربي يرحب بتصويت البرلمان البرتغالي لصالح قرار بالاعتراف بالنكبة الفلسطينية

التعاون الاسلامي تدين جريمتيّ الاحتلال بإعدام فلسطينييْن في سبسطية وأم الصفا

التعاون الاسلامي تدين جريمتيّ الاحتلال بإعدام فلسطينييْن في سبسطية وأم الصفا

الرئيس المصري يقضي بتعيين عمرو الحمامي سفيراً فوق العادة بتركيا

الرئيس المصري يقضي بتعيين عمرو الحمامي سفيراً فوق العادة بتركيا

العراق: الأمن يمنع مئات المحتجين من اقتحام سفارة الدنمارك

العراق: الأمن يمنع مئات المحتجين من اقتحام سفارة الدنمارك

مصرع ستة مهاجرين اصطدم قاربهم بالصخور قبالة سواحل المغرب

مصرع ستة مهاجرين اصطدم قاربهم بالصخور قبالة سواحل المغرب

السوادن: تواصل المعارك المسلحة وفريق أطباء بلا حدود يتعرض لاعتداء

السوادن: تواصل المعارك المسلحة وفريق أطباء بلا حدود يتعرض لاعتداء

سوريا: قوات أميركية تُنفذ إنزالاً جوياً شرقي البلاد وتختطف عدداً من المواطنين

سوريا: قوات أميركية تُنفذ إنزالاً جوياً شرقي البلاد وتختطف عدداً من المواطنين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

دعوات متصاعدة لصدّ اقتحامات المستوطنين للأقصى الخميس المقبل

دعوات متصاعدة لصدّ اقتحامات المستوطنين للأقصى الخميس المقبل

حجاج أراضي 48 يشدون الرحال إلى المسجد الأقصى

حجاج أراضي 48 يشدون الرحال إلى المسجد الأقصى

بكيرات يدعو لمواصلة الرباط بالأقصى لإفشال مخططات تهويده

بكيرات يدعو لمواصلة الرباط بالأقصى لإفشال مخططات تهويده

مستوطنون يهاجمون قرية عوريف جنوب نابلس

مستوطنون يهاجمون قرية عوريف جنوب نابلس

أبو زيد يستقبل وفدً من كبار موظفي القارة الإفريقية

أبو زيد يستقبل وفدً من كبار موظفي القارة الإفريقية

اشتية يفتتح عدداً من المشاريع في طولكرم أهمها لإنهاء أزمة انقطاع الكهرباء

اشتية يفتتح عدداً من المشاريع في طولكرم أهمها لإنهاء أزمة انقطاع الكهرباء

غزة: الكشف عن آخر مستجدات إدخال قطع غيار الدرجات النارية إلى القطاع

غزة: الكشف عن آخر مستجدات إدخال قطع غيار الدرجات النارية إلى القطاع

حصيلة وفيات وإصابات حوادث السير بغزة خلال الأسبوع الماضي

حصيلة وفيات وإصابات حوادث السير بغزة خلال الأسبوع الماضي

منوعات

رامي جمال لمريام فارس: فلوسي اللي عندك هدية مني

رامي جمال لمريام فارس: فلوسي اللي عندك هدية مني

الموت يفجع الفنانة بسنت النبراوي

الموت يفجع الفنانة بسنت النبراوي

ما حقيقة اتجاه طليقة حسن شاكوش للتمثيل؟

ما حقيقة اتجاه طليقة حسن شاكوش للتمثيل؟

بالصور.. لحظات رومانسية تجمع بين كريم فهمي وزوجته

بالصور.. لحظات رومانسية تجمع بين كريم فهمي وزوجته

شاهد.. جنى عمرو دياب تحتفل بميلادها وسط أصدقائها

شاهد.. جنى عمرو دياب تحتفل بميلادها وسط أصدقائها

بالصور.. نانسي عجرم تتألق بفستان سعره صادم

بالصور.. نانسي عجرم تتألق بفستان سعره صادم

بسمة بوسيل ترد على تدوينة منسوبة لها تسيء لأصحاب البشرة

بسمة بوسيل ترد على تدوينة منسوبة لها تسيء لأصحاب البشرة

بالصور.. روان بن حسين تستعرض أنوثتها بفستان جريء

بالصور.. روان بن حسين تستعرض أنوثتها بفستان جريء

شاهد.. دخول غير متوقع لتامر حسني بحفله الأخير

شاهد.. دخول غير متوقع لتامر حسني بحفله الأخير

بالفيديو.. رامي جمال يهاجم عمرو مصطفى والأخير يرد

بالفيديو.. رامي جمال يهاجم عمرو مصطفى والأخير يرد

عربي

التعاون الاسلامي تدين جريمتيّ الاحتلال بإعدام فلسطينييْن في سبسطية وأم الصفا

التعاون الاسلامي تدين جريمتيّ الاحتلال بإعدام فلسطينييْن في سبسطية وأم الصفا

الرئيس المصري يقضي بتعيين عمرو الحمامي سفيراً فوق العادة بتركيا

الرئيس المصري يقضي بتعيين عمرو الحمامي سفيراً فوق العادة بتركيا

العراق: الأمن يمنع مئات المحتجين من اقتحام سفارة الدنمارك

العراق: الأمن يمنع مئات المحتجين من اقتحام سفارة الدنمارك

مصرع ستة مهاجرين اصطدم قاربهم بالصخور قبالة سواحل المغرب

مصرع ستة مهاجرين اصطدم قاربهم بالصخور قبالة سواحل المغرب