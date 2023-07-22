شؤون فلسطينية

اشتية يفتتح ويضع حجر أساس ويتفقد مشاريع بقيمة 35 مليون دولار في طولكرم

اشتية يفتتح ويضع حجر أساس ويتفقد مشاريع بقيمة 35 مليون دولار في طولكرم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
افتتح رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم السبت، عدة مشاريع ووضع حجر الأساس وتفقد مشاريع أخرى في محافظة طولكرم بقيمة 35 مليون دولار، حيث بدأ جولته بافتتاح محطة تحويل الكهرباء لإطلاق بدء تمرير 10 ميغاواط لتزويد طولكرم بكميات إضافية من الكهرباء، ما من شأنه أن ينهي الأزمة التي تعانيها المدينة من انقطاع للتيار الكهربائي مؤقتا أو لعدة سنوات.

كما افتتح اشتية العيادة الصحية في كفر صور، ووضع حجر الأساس لمشاريع أخرى مثل شارع الواد في فرعون، وحجر الأساس لمشروع إنشاء خط ناقل وخزان مياه في اكتابا، واطلع على سير العمل في عدة مواقع مثل مشروع إعادة تأهيل المدخل الجنوبي لطولكرم، رافقه محافظ طولكرم عصام أبو بكر، ووزير الحكم المحلي مجدي الصالح، ورئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم، وعدد من الشخصيات الرسمية والاعتبارية.

وقال اشتية في حفل الافتتاح: "معظم مشكلة الكهرباء سببها إسرائيل، ونحن نفتتح اليوم المرحلة الأولى في محافظة طولكرم بقدرة 10 ميغاواط من أصل 40 ميغاواط لتساهم في حل مشكلة الكهرباء في طولكرم، نأمل أن تنتهي أزمة الكهرباء في قطاع غزة أيضا".

وأضاف: "مشروع الكهرباء ليس الوحيد في محافظة طولكرم، ونظرا للزيادة الطبيعية في أعداد المواطنين هناك حاجة لمشاريع المياه والطرق والمدارس والمشافي والعيادات في كافة المحافظات، ونحن ملتزمون تجاه شعبنا من رفح حتى جنين".

وأردف: "نحيي كافة موظفي الدولة في المؤسسة المدنية والأمنية لصبرهم وصمود أبناء شعبنا بسبب هذا الحصار المالي الذي تمارسه علينا حكومة إسرائيل، بالإضافة الى عمليات القتل والاعتقال والاستيطان، وسنبقى أوفياء للشهداء والأسرى وسنعمر كل ما تدمره إسرائيل".

وقال: "هذه المشاريع التي نفتتحها اليوم هي من أجل تعزيز صمود أبناء شعبنا، وسنتجاوز كافة المحطات الصعبة بالشراكة والعمل الجماعي مع كافة مكونات المجتمع، وسيعقد اجتماع للفصائل الوطنية في القاهرة قريبا، ونتمنى أن يخرج هذا الاجتماع بمخرجات قابلة للتنفيذ بوحدة وطنية جدية لإنهاء الانقسام".

وعقب انتهاء الجولة على المشاريع ترأس رئيس الوزراء اجتماعا للمؤسسة الأمنية في مقر المحافظة، وعقد اجتماعات أخرى مع القوى والفعاليات الوطنية والغرفة التجارية، كما زار جامعة خضوري حيث التقى مع مجلس العمداء لبحث أمور مختلفة لتطوير العملية التعليمية والكادر الأكاديمي والتوجه نحو التخصصات المتعددة الجوانب التي تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والعربي والعالمي.

وتأتي هذه الجولة في إطار جهود الحكومة لتعزيز التنمية المحلية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المناطق الفلسطينية.

أخبار ذات صلة

اشتية يفتتح ويضع حجر أساس ويتفقد مشاريع بقيمة 35 مليون دولار في طولكرم

اشتية يفتتح ويضع حجر أساس ويتفقد مشاريع بقيمة 35 مليون دولار في طولكرم

شؤون اللاجئين بالمنظمة ترحب بقرار البرلمان البرتغالي الاعتراف بالنكبة

شؤون اللاجئين بالمنظمة ترحب بقرار البرلمان البرتغالي الاعتراف بالنكبة

جماهير نابلس تشيّع جثمان الشهيد فوزي مخالفة

جماهير نابلس تشيّع جثمان الشهيد فوزي مخالفة

التعليم تكشف موعد ونظام بدء العام الدراسي الجديد

التعليم تكشف موعد ونظام بدء العام الدراسي الجديد

الرئيس عباس يصل تركيا الإثنين في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام

الرئيس عباس يصل تركيا الإثنين في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام

اشتية يفتتح عدداً من المشاريع في طولكرم أهمها لإنهاء أزمة انقطاع الكهرباء

اشتية يفتتح عدداً من المشاريع في طولكرم أهمها لإنهاء أزمة انقطاع الكهرباء

تجمع عشائر فلسطين يرحب بقرار البرلمان البرتغالي الاعتراف بالنكبة الفلسطينية

تجمع عشائر فلسطين يرحب بقرار البرلمان البرتغالي الاعتراف بالنكبة الفلسطينية

التعليم تعلن موعد تسجيل طلبة التوجيهي الراغبين بتحسين المعدل أو غير المستكملين

التعليم تعلن موعد تسجيل طلبة التوجيهي الراغبين بتحسين المعدل أو غير المستكملين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حصيلة وفيات وإصابات حوادث السير بغزة خلال الأسبوع الماضي

حصيلة وفيات وإصابات حوادث السير بغزة خلال الأسبوع الماضي

الشيخ يعلّق على قرار برتغالي يتعلق بالنكبة الفلسطينية

الشيخ يعلّق على قرار برتغالي يتعلق بالنكبة الفلسطينية

مصرع مواطن وإصابة آخر بحادث سير في رام الله

مصرع مواطن وإصابة آخر بحادث سير في رام الله

هيئة المعابر تنشر إحصائية المتنقلين عبر معبر بيت حانون الأسبوع الماضي

هيئة المعابر تنشر إحصائية المتنقلين عبر معبر بيت حانون الأسبوع الماضي

فتوح يدين جريمة اعدام الشاب مخالفة ويحمل الاحتلال المسؤولية عن تداعياتها

فتوح يدين جريمة اعدام الشاب مخالفة ويحمل الاحتلال المسؤولية عن تداعياتها

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم السبت

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم السبت

الخارجية تطالب بتحقيق دولي في جريمة إعدام الشهيد فوزي مخالفة

الخارجية تطالب بتحقيق دولي في جريمة إعدام الشهيد فوزي مخالفة

تعرف على أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة

تعرف على أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة

منوعات

رامي جمال لمريام فارس: فلوسي اللي عندك هدية مني

رامي جمال لمريام فارس: فلوسي اللي عندك هدية مني

الموت يفجع الفنانة بسنت النبراوي

الموت يفجع الفنانة بسنت النبراوي

ما حقيقة اتجاه طليقة حسن شاكوش للتمثيل؟

ما حقيقة اتجاه طليقة حسن شاكوش للتمثيل؟

بالصور.. لحظات رومانسية تجمع بين كريم فهمي وزوجته

بالصور.. لحظات رومانسية تجمع بين كريم فهمي وزوجته

شاهد.. جنى عمرو دياب تحتفل بميلادها وسط أصدقائها

شاهد.. جنى عمرو دياب تحتفل بميلادها وسط أصدقائها

بالصور.. نانسي عجرم تتألق بفستان سعره صادم

بالصور.. نانسي عجرم تتألق بفستان سعره صادم

بسمة بوسيل ترد على تدوينة منسوبة لها تسيء لأصحاب البشرة

بسمة بوسيل ترد على تدوينة منسوبة لها تسيء لأصحاب البشرة

بالصور.. روان بن حسين تستعرض أنوثتها بفستان جريء

بالصور.. روان بن حسين تستعرض أنوثتها بفستان جريء

شاهد.. دخول غير متوقع لتامر حسني بحفله الأخير

شاهد.. دخول غير متوقع لتامر حسني بحفله الأخير

بالفيديو.. رامي جمال يهاجم عمرو مصطفى والأخير يرد

بالفيديو.. رامي جمال يهاجم عمرو مصطفى والأخير يرد

عربي

التعاون الاسلامي تدين جريمتيّ الاحتلال بإعدام فلسطينييْن في سبسطية وأم الصفا

التعاون الاسلامي تدين جريمتيّ الاحتلال بإعدام فلسطينييْن في سبسطية وأم الصفا

الرئيس المصري يقضي بتعيين عمرو الحمامي سفيراً فوق العادة بتركيا

الرئيس المصري يقضي بتعيين عمرو الحمامي سفيراً فوق العادة بتركيا

العراق: الأمن يمنع مئات المحتجين من اقتحام سفارة الدنمارك

العراق: الأمن يمنع مئات المحتجين من اقتحام سفارة الدنمارك

مصرع ستة مهاجرين اصطدم قاربهم بالصخور قبالة سواحل المغرب

مصرع ستة مهاجرين اصطدم قاربهم بالصخور قبالة سواحل المغرب