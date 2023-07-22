التعاون الاسلامي تدين جريمتيّ الاحتلال بإعدام فلسطينييْن في سبسطية وأم الصفا





واعتبرت في بيان لها، اليوم السبت، أن ذلك امتداد لمسلسل الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية التي تستدعي التحقيق والمساءلة.



وجددت المنظمة دعوتها المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ووضع حد للجرائم اليومية وإرهاب الدولة المنظم الذي ترتكبه إسرائيل، قوة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

رام الله - دنيا الوطندانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، استمرار جرائم الاحتلال الاسرائيلي النكراء والتي كان آخرها جريمة الاعدام البشعة بحق الفتى فوزي مخالفة في بلدة سبسطية قرب مدينة نابلس والفتى محمد البايض في بلدة ام صفا قرب مدينة رام الله.