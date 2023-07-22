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الرئيس المصري يقضي بتعيين عمرو الحمامي سفيراً فوق العادة بتركيا

الرئيس المصري يقضي بتعيين عمرو الحمامي سفيراً فوق العادة بتركيا
عبد الفتاح السيسي
رام الله - دنيا الوطن
أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، قراراً يقضي بتعيين عمرو المجيد الحمامي، القائم بأعمال سفارة جمهورية مصر العربية في أنقرة، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة جمهورية تركيا.

ووفق موقع (القاهرة 24)، فإن القرار الجمهوري رقم (266) لسنة 2023 تضمّن ثلاث مواد،  حيث تقضي المادة الأولى بتعيين عمرو المجيد الحمامي، القائم بأعمال سفارة جمهورية مصر العربية في أنقرة، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة جمهورية تركيا.

وتتضمن المادة الثانية  تنفيذ هذا القرار من قِبل المختصين كل فيما يخصه، ويلغى كل ما يخالف هذا القرار من أحكام.

أما المادة الثالثة، فتقضي بنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير الخارجية تنفيذه.

وعلى جانب آخر، رحب المهندس متي بشاي عضو جمعية الأتراك المصريين - تومياد - ورئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بعودة ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا لمستوى السفراء، بعد توتر العلاقات التي دامت لسنوات بين البلدين وأثر ذلك على كلا الشعبين بالسلب بشكل عام في جميع المجالات.

وقال بشاي، في تصريحات صحفية مؤخراً، إن "تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا، سيسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية الثنائية بين الدولتين، ويحقق التكامل الاقتصادي المشترك".

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