تركيا: أردوغان يُعيّن ثلاثة سفراء جدد في مصر والجزائر وإسبانيا

رام الله - دنيا الوطنأصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، مرسوماً بتعيين ثلاثة سفراء جدد في مصر والجزائر وإسبانيا، بحسب ما نشرته الجريدة الرسمية .ووفق الجريدة الرسمية، فقد تم تعيين صالح موتلو شان سفيرا لدى مصر، ومحمد كوتشوك يلماز سفيرا لدى الجزائر، ونوكيت كوتشوكيل إزبرجي سفيرا لدى إسبانيا.ويتزامن القرار مع وصول الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة عمل ستستمر يومين، حيث من المنتظر أن يلتقي نظيره التركي.وفي الرابع من تموز/ يوليو الجاري، أعلنت مصر وتركيا إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما الى مستوى السفراء، بعد قرابة 10 أعوام من القطيعة، في استكمال لسلسلة من خطوات التقارب بين القوتين الإقليميتين خلال الأشهر الماضية.