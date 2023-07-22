إعصار يعصف بمنشأة تابعة لشركة فايزر في أميركا

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام أميركية، بأن إعصارًا ضرب ولاية نورث كارولينا الشمالية وتسبب بأضرار كبيرة لمصنع شركة فايزر، الأربعاء الماضي، وأدى لإصابة 16 شخصاً.ووفق موقع (CNN) الأميركي، فإن الصور الجوية للموقع تُظهر دماراً هائلاً بالمصنع، كما وتظهر أجزاء حطام سقف المصنع متناثرة، بالإضافة إلى تضرر المعدات والأجهزة الطبية داخل المصنع، الأمر الذي قد يؤدي مستقبلاً إلى نقص في إمداد اللقاحات في الولايات المتحدة.وبحسب مسؤولين في الشركة فإن عدداً من الأدوية واللقاحات قد تلفت، ويصعب تقدير تكلفة الضرر الذي لحق بالمنشأة.