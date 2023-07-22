العراق: الأمن يمنع مئات المحتجين من اقتحام سفارة الدنمارك

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام عراقية، بأن مئات المحتجين تجمعوا في مداخل المنطقة الخضراء ببغداد، في محاولة للوصول إلى السفارة الدانماركية، رداً على إقدام مجموعة دانماركية يمينية متطرفة، الجمعة، على حرق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة العراقية بالعاصمة كوبنهاغن.وأغلقت قوات الأمن العراقية جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء في بغداد لمنع المتظاهرين من العبور إليها، لكن المتظاهرين عبروا الجسر باتجاه المنطقة، فيما حاولت قوات الأمن تفريقهم بقنابل الغاز.بدوره، أدان أحمد الصحاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية الإساءة للقرآن الكريم أمام مبنى سفارة العراق في الدانمارك.وقال الصحاف، في بيان صحفي، إننا "نتابع تطورات الوقائع الشنيعة التي لا تندرج في سياق حق التعبير وحرية التظاهر"، داعياً المجتمع الدولي إلى "الوقوف في وجه الفظائع التي تخرق السلم والتعايش حول العالم".ومساء الجمعة، قالت وكالة (الأناضول) للأنباء إن أعضاء المجموعة التي تطلق على نفسها "الوطنيين الدانماركيين" رفعوا لافتات معادية للإسلام ورددوا شعارات مسيئة له، زاعمين أنهم قاموا بهذا العمل كرد فعل على إحراق سفارة السويد في بغداد.وأضافت الوكالة أن "أنصار المجموعة المتطرفة قاموا بإلقاء العلم العراقي والمصحف على الأرض وداسوا عليهما، كما بثوا الاعتداء الذي استهدف القرآن الكريم على الهواء مباشرة عبر حساب المجموعة على موقع فيسبوك".