شؤون فلسطينية

التعليم تكشف موعد ونظام بدء العام الدراسي الجديد

التعليم تكشف موعد ونظام بدء العام الدراسي الجديد
التعليم تكشف موعد ونظام بدء العام الدراسي الجديد
رام الله - دنيا الوطن
قال صادق الخضور، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن "دوام العام الدراسي الجديد سيعود لنظام الفصلين" لافتًا إلى أن "دوام الطلبة يبدأ في التاسع عشر من آب/ أغسطس المقبل".

وتابع الخضور في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، اليوم السبت، أن "أجندة العام الدراسي ستنطلق للطلبة بتاريخ 19 أغسطس بالضفة، وبتاريخ 26 أغسطس في قطاع غزة" مشيرًا  إلى أنه "جاري توفير الكتب للمدارس حتى تتم العملية التعليمة بانتظام".

وكان الخضور، قد صرح لـ"دنيا الوطن" في وقت سابق أن تم "إلغاء نظام الفترات الأربعة والعودة للعمل بالنظام الذي كان معمولاً به سابقاً وهو نظام الفصلين، مشيراً إلى أن عطلة بين الفصلين تبدأ في 5 كانون الثاني/ يناير وحتى الـ 13 من نفس الشهر."

وشدد الخضور على أن هذه المواعيد والنظام الجديد يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، مع إتاحة الفرصة بأن تبدأ مدارس القطاع قبل الضفة بنحو أسبوع.

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