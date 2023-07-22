الرئيس عباس يصل تركيا الإثنين في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام





رام الله - دنيا الوطنأعلن فائد مصطفى السفير الفلسطيني لدى تركيا، بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيصل إلى تركيا الاثنين المقبل، في زيارة رسمية بدعوة من نظيره التركي رجب طيب أردوغان.وقال مصطفى في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إن "الزيارة الرسمية ستستمر لمدة ثلاثة أيام، وستجري للرئيس مراسم استقبال رسمية في قصر الرئاسة التركية بالعاصمة أنقرة".وتابع السفير الفلسطيني أنه "الرئيس عباس سيجتمع خلال الزيارة مع أردوغان ومع القيادة التركية وذلك في إطار المشاورات السياسية املنتظمة التي تتم بين البلدين الصديقين في ظل ما يجمعهم من روابط وعلاقات تاريخية".وشدد على أن "هذه الزيارة تكتسب أهمية كبيرة في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة من مسيرة القضية الوطنية على ضوء التطورات والآفاق المحلية والإقليمية والدولية وتزايد الاعتداءات الإسرائيلية على شعبنا وتنصل الحكومة الإسرائيلية من كل الاتفاقيات والأسس التي أُقيمت عليها عملية التسوية السياسية".