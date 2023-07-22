تجمع عشائر فلسطين يرحب بقرار البرلمان البرتغالي الاعتراف بالنكبة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنرحب تجمع عشائر فلسطين في الوطن والشتات بقرار البرلمان البرتغالي الاعتراف بالنكبة الفلسطينية 1948، وتعبيره أيضاً عن التضامن مع الشعب الفلسطيني، واعتبره "انتصاراً للحق الفلسطيني وإقراره بمأساة الشعب الفلسطيني".وطالبت العشائر، في بيان صحفي، الدول الأوروبية أن "تحذو حذو البرلمان البرتغالي وعدم اتباع سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع القضية الفلسطينية، فالعدالة الدولية لا تتجزأ، والعمل على رفع الظلم التاريخي عن الشعب الفلسطيني والاعتراف بحقوقه المشروعة بالعودة وتقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس".وأكدت بأن هذه القرارات هي انتصار جديد للجهود البرلمانية والدبلوماسية الفلسطينية، بعد صدور قرار الأمم المتحدة بتنظيم يوم 15 مايو سنوياً "إحياء ذكرى النكبة الفلسطينية" في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.ووجهت العشائر، الشكر، لأعضاء البرلمان البرتغالي على "هذا القرار العادل والشجاع والذي يعتبر خطوة متقدمة في الاتجاه الصحيح لمعالجة آثار النكبة وتبعاتها المستمرة طيلة العقود الماضية والتحرك باتجاه العمل على تطبيق القرار"194" وصولاً للاعتراف بدولة فلسطين المستقلة التي أعلنتها القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني".