تصاعد التوتر.. كوريا الشمالية تطلق صواريخ باليستية باتجاه البحر الأصفر

رام الله - دنيا الوطنأطلقت كوريا الشمالية عدداً من الصواريخ الباليستية (كروز)، باتجاه البحر الأصفر بين الصين وشبه الجزيرة الكورية، يأتي ذلك بعد يومين من رسو غواصة نووية أميركية في أحد موانئ كوريا الجنوبية.وبحسب كالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، فإن عملية الإطلاق حدثت في حوالي الرابعة صباح السبت بالتوقيت المحلي، وذلك بعد ثلاثة أيام على إطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين في بحر اليابان وسط تصاعد التوتر في شبه الجزيرة.وذكرت هيئة الأركان الكورية الجنوبية أن الاستخبارات الكورية الجنوبية والأميركية تُقيّم عملية الإطلاق وتراقب في الوقت نفسه أي أنشطة إضافية، وفق ما نقل موقع (الجزيرة نت).وتأتي هذه التجربة العسكرية الجديدة أيضاً بعد يومين على إعلان بيونغ يانغ أن توقف غواصة نووية أميركية في كوريا الجنوبية قد يبرر استخدامها السلاح النووي، فيما ردت سول على هذا التهديد بأن أي هجوم من هذا القبيل سيعني "نهاية نظام كيم جونغ أون".وكان كيم أعلن في 2022 أن وضع بلاده بصفتها قوة نووية أمر "لا رجوع عنه"، داعياً إلى تعزيز ترسانتها بالأسلحة النووية التكتيكية.ومن المقرر أن يجتمع قادة كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان في آب/ أغسطس، لتعزيز تعاونهم في مواجهة تهديدات بيونغ يانغ المتزايدة.وخلال الشهر نفسه، من المقرر أن تبدأ واشنطن وسول مناوراتهما العسكرية المشتركة السنوية الرئيسية التي تعتبرها كوريا الشمالية تدريبات على غزو أراضيها.