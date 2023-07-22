التعليم تعلن موعد تسجيل طلبة التوجيهي الراغبين بتحسين المعدل أو غير المستكملين





وقالت الوزارة في تصريح صحفي إن عملية التسجيل تستمر يومي الاثنين والثلاثاء، أي من 23 تموز/ يوليو 2023 وحتى 25 من الشهر نفسه.



وأكدت الوزارة على ضرورة أن يصطحب الطلبة معهم: (4 صور شخصية حديثة، صورة مصدقة عن شهادة الميلاد، صورة عن الهوية الشخصية، ورسوم التسجيل 200 شيكل).



كما أوضحت الوزارة أن عملية التسجيل للطلبة غير المستكملين تبدأ يوم الأربعاء الموافق 26 تموز/ يوليو 2023، وتنتهي يوم الخميس في 3 آب/ أغسطس 2023.







رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، أن عملية تسجيل الطلبة الناجحين في الثانوية العامةوالراغبين بتحسين معدلاتهم، تبدأ في مديريات التعليم من يوم غدٍ الأحد.