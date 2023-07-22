غزة: الكشف عن آخر مستجدات إدخال قطع غيار الدرجات النارية إلى القطاع

رام الله - دنيا الوطنأكد، رشدي الخور، رئيس جمعية مستوردي قطع الغيار بغزة، أنه تم إدخال ما يقارب 24 مشطاح من قطع غيار الدرجات النارية إلى قطاع غزة يوم الخميس الماضي.وقال الخور خلال تصريح صحفي لإذاعة (صوت الأقصى) المحلية إن "وزارة النقل والمواصلات بغزة ورام الله يعملون بشكل مستمر ولا يوجد أي معوقات.وطالب التجار بخفض الأسعار للمواطنين لأن الأمور تسير بشكل جيد جدا، كما طالب مباحث التموين بضبط أسعار قطع غيار الدرجات النارية مع التجار بسبب توفرها بشكل واسع في قطاع غزة.