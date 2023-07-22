مصرع ستة مهاجرين اصطدم قاربهم بالصخور قبالة سواحل المغرب

رام الله - دنيا الوطنأفادت وكالة الأنباء المغربية الرسمية، بمصرع ما لا يقل عن ستة مهاجرين، بعد غرق قاربهم قُبالة سواحل المغرب، مساء الجمعة، فيما تواصل السلطات عمليات البحث عن ناجين من الغرق.وقالت الوكالة في منشور عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) إن "القارب اصطدم بالصخور مما أدّى إلى غرق ستة أشخاص"، مشيرةً إلى أنّ "48 نجوا من حادث الغرق".وأشارت إلى أنّ "الدرك الملكي المغربي فتح تحقيقاً في الموضوع للكشف عن الخلفيات والظروف المحيطة بهذه القضية، والارتباطات المُحتملة لهذا النشاط الإجرامي".وتتكرر حوادث غرق مراكب المهاجرين قبالة سواحل تونس والمغرب وإيطاليا، ففي الشهر الماضي، أفادت الأمم المتحدة في إيطاليا، بأن نحو 40 شخصاً فُقدوا بعد غرق قارب مُهاجرين قُبالة جزيرة لامبيدوسا الإيطالية الصغيرة.