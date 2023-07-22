حصيلة وفيات وإصابات حوادث السير بغزة خلال الأسبوع الماضي

رام الله - دنيا الوطنأعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة الفلسطينية بقطاع غزة، السبت، إحصائية حوادث السير خلال الأسبوع الماضي (15-21 تموز/ يوليو 2023).وقالت إدارة المرور والنجدة، إن "95 حادث سير وقعت خلال الأسبوع الماضي أسفرت عن أربع حالات وفاة و63 إصابة مختلفة".وأوضحت أن الإصابات جاءت على النحو الآتي: "إصابة واحدة خطيرة، و19 متوسطة، و43 طفيفة".وأشارت إلى أن أضراراً ماديةً وتلفيات لحقت بـ 98 مركبة، جراء حوادث الأسبوع الماضي، من بينها 11 دراجة نارية.