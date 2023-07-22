التنمية بغزة تصدر توضيحاً مهماً بشأن رابط تحديث بيانات مستفيدي المنحة القطرية

أصدرت وزارة التنيمة الاجتماعية في قطاع غزة، توضيحاً مهماً بشان الرابط الخاص بتحديث بيانات المنحة القطرية.وقالت الوزارة في تصريح لها عبر صفحتها الرسمية على (فيسبوك) إن "الرابط الخاص بتحديث بيانات المنحة القطرية يعمل بشكل صحيح؛ لكن من الممكن أن يواجه بعض الأشخاص صعوبة في فتح الرابط بسبب الضغط على الشبكة".وتابعت: "يمكنكم الدخول على الرابط في أوقات لاحقة لتحديث البيانات. حيث سيبقى الرابط فعال لأطول فترة ممكنة".حذرت المواطنين من "التعامل مع أي رابط غير المنشور عبر صفحتنا الرسمية" لافتةً إلى أن "جميع ما ينشر من روابط أخرى فهي روابط وهمية لا علاقة لنا بها".