شؤون فلسطينية

طالع: جدول امتحانات الدورة الثانية لتوجيهي 2023 في فلسطين

طالع: جدول امتحانات الدورة الثانية لتوجيهي 2023 في فلسطين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة التربية والتعليم، جدول امتحانات الدورة الثانية لتوجيهي 2023 في فلسطين.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة في فلسطين  "توجيهي 2023" للدورة الثانية، يوم الثلاثاء، الموافق 8 آب/ أغسطس 2023.





















من المقرّر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة في فلسطين  " توجيهي 2023 " للدورة الثانية يوم الثلاثاء 8 أغسطس/ آب 2023.

وبحسب ما صدر عن التربية والتعليم، يختلف ترتيب الاختبارات الدورة الثانية عن ترتيب اختبارات الدورة الأولى، حيث يبدأ جدول اختبارات توجيهي 2023 الدورة الثانية بمادة اللغة الإنجليزية وينتهي الجدول بامتحانات بمادة تكنولوجيا المعلومات، علماً أن توقيت بدء كل الاختبارات الساعة 9:00 صباحاً.

كما ويعقد الامتحان العملي للفروع المهنية أيام: الثلاثاء والأربعاء والخميس 22-24/8/2023م، وقد يستمر وفق "الوزارة" حتى يوم السبت الموافق 26/8/2023 للتخصصات الإنتاجية.

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