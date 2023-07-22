الشيخ يعلّق على قرار برتغالي يتعلق بالنكبة الفلسطينية
علّق أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ اليوم السبت، على قرار برتغالي يتعلق بالنكبة الفلسطينية عام 1948.
وقال الشيخ :"نرحب بقرار البرلمان البرتغالي الذي يعترف بالنكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني عام ١٩٤". مشيرًا إلى أنها " خطوة على طريق الإقرار بالحقوق الفلسطينية الثابتة".
وتابع الشيخ خلال تغريدة له "نطالب دول أوروبا كافة بالاعتراف بدولة فلسطين على خطوط ٤ حزيران ١٩٦٧ لحماية حل الدولتين أمام سياسة الاستيطان والترانسفير والابرتهايد التي تمارسها حكومة الاحتلال وتقتل حل الدولتين نهائيا".
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