الشيخ يعلّق على قرار برتغالي يتعلق بالنكبة الفلسطينية





وتابع الشيخ خلال تغريدة له "نطالب دول أوروبا كافة بالاعتراف بدولة فلسطين على خطوط ٤ حزيران ١٩٦٧ لحماية حل الدولتين أمام سياسة الاستيطان والترانسفير والابرتهايد التي تمارسها حكومة الاحتلال وتقتل حل الدولتين نهائيا".



رام الله - دنيا الوطنعلّق أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ اليوم السبت، على قرار برتغالي يتعلق بالنكبة الفلسطينية عام 1948.وقال الشيخ :"‏نرحب بقرار البرلمان البرتغالي الذي يعترف بالنكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني عام ١٩٤". مشيرًا إلى أنها " خطوة على طريق الإقرار بالحقوق الفلسطينية الثابتة".