شؤون فلسطينية

الشيخ يعلّق على قرار برتغالي يتعلق بالنكبة الفلسطينية

الشيخ يعلّق على قرار برتغالي يتعلق بالنكبة الفلسطينية
حسين الشيخ
رام الله - دنيا الوطن
علّق أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ اليوم السبت، على قرار برتغالي يتعلق بالنكبة الفلسطينية عام 1948.

وقال الشيخ :"‏نرحب بقرار البرلمان البرتغالي الذي يعترف بالنكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني عام ١٩٤". مشيرًا إلى أنها " خطوة على طريق الإقرار بالحقوق الفلسطينية الثابتة".

وتابع الشيخ خلال تغريدة له "نطالب دول أوروبا كافة بالاعتراف بدولة فلسطين على خطوط ٤ حزيران ١٩٦٧ لحماية حل الدولتين أمام سياسة الاستيطان والترانسفير والابرتهايد التي تمارسها حكومة الاحتلال وتقتل حل الدولتين نهائيا".

أخبار ذات صلة

الشيخ يعلّق على قرار برتغالي يتعلق بالنكبة الفلسطينية

الشيخ يعلّق على قرار برتغالي يتعلق بالنكبة الفلسطينية

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبّان بزعم تنفيذهم عملية طعن

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبّان بزعم تنفيذهم عملية طعن

مصرع مواطن وإصابة آخر بحادث سير في رام الله

مصرع مواطن وإصابة آخر بحادث سير في رام الله

هيئة المعابر تنشر إحصائية المتنقلين عبر معبر بيت حانون الأسبوع الماضي

هيئة المعابر تنشر إحصائية المتنقلين عبر معبر بيت حانون الأسبوع الماضي

فتوح يدين جريمة اعدام الشاب مخالفة ويحمل الاحتلال المسؤولية عن تداعياتها

فتوح يدين جريمة اعدام الشاب مخالفة ويحمل الاحتلال المسؤولية عن تداعياتها

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم السبت

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم السبت

الخارجية تطالب بتحقيق دولي في جريمة إعدام الشهيد فوزي مخالفة

الخارجية تطالب بتحقيق دولي في جريمة إعدام الشهيد فوزي مخالفة

تعرف على أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة

تعرف على أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

فتوح يدين جريمة اعدام الشاب مخالفة ويحمل الاحتلال المسؤولية عن تداعياتها

فتوح يدين جريمة اعدام الشاب مخالفة ويحمل الاحتلال المسؤولية عن تداعياتها

استشهاد شاب وإصابة آخر باستهداف الاحتلال مركبة في بلدة سبسطية بنابلس

استشهاد شاب وإصابة آخر باستهداف الاحتلال مركبة في بلدة سبسطية بنابلس

الخارجية: وجود الاحتلال هو السبب الحقيقي للصراع وغياب أمن واستقرار المنطقة

الخارجية: وجود الاحتلال هو السبب الحقيقي للصراع وغياب أمن واستقرار المنطقة

راصد جوي يُوضّح لـ &quot;دنيا الوطن&quot; تطورات موجة الحر خلال الأسبوع المقبل

راصد جوي يُوضّح لـ "دنيا الوطن" تطورات موجة الحر خلال الأسبوع المقبل

الخارجية تُعلق على قرار البرلمان البرتغالي الاعتراف بالنكبة الفلسطينية

الخارجية تُعلق على قرار البرلمان البرتغالي الاعتراف بالنكبة الفلسطينية

حماس: حكومة الاحتلال تتحمل تبعات مهاجمة المصلين في حي البستان بالقدس

حماس: حكومة الاحتلال تتحمل تبعات مهاجمة المصلين في حي البستان بالقدس

شهيد وإصابة خطيرة خلال مواجهات مع الاحتلال شمال رام الله

شهيد وإصابة خطيرة خلال مواجهات مع الاحتلال شمال رام الله

بيت لحم: مستوطنون يقتلعون عشرات أشجار الزيتون المعمّرة

بيت لحم: مستوطنون يقتلعون عشرات أشجار الزيتون المعمّرة

منوعات

شاهد.. دخول غير متوقع لتامر حسني بحفله الأخير

شاهد.. دخول غير متوقع لتامر حسني بحفله الأخير

بالفيديو.. رامي جمال يهاجم عمرو مصطفى والأخير يرد

بالفيديو.. رامي جمال يهاجم عمرو مصطفى والأخير يرد

بملابس صيفية جريئة.. منة عرفة تتألق بظهورها الأخير

بملابس صيفية جريئة.. منة عرفة تتألق بظهورها الأخير

شاهد.. نداء شرارة تتعرض لإصابة خطيرة في قدمها

شاهد.. نداء شرارة تتعرض لإصابة خطيرة في قدمها

بالفيديو.. لطيفة تتصدر محركات البحث بعد أغنيتها الأخيرة

بالفيديو.. لطيفة تتصدر محركات البحث بعد أغنيتها الأخيرة

الفنان علي عادل يعلق على مسرحية &quot;بعد الشر&quot;

الفنان علي عادل يعلق على مسرحية "بعد الشر"

شاهد.. تعليق صادم من نادين الراسي على صورتها مع والدها

شاهد.. تعليق صادم من نادين الراسي على صورتها مع والدها

المهن الموسيقية في مصر تضع شرطاً لإقامة حفل ترافيس سكوت

المهن الموسيقية في مصر تضع شرطاً لإقامة حفل ترافيس سكوت

بالصور.. ياسمين صبري تتصدر الترند بفستان جريء ومثير

بالصور.. ياسمين صبري تتصدر الترند بفستان جريء ومثير

شاهد.. آيتن عامر تبهر متابعيها بأحدث ظهور لها

شاهد.. آيتن عامر تبهر متابعيها بأحدث ظهور لها

عربي

السوادن: تواصل المعارك المسلحة وفريق أطباء بلا حدود يتعرض لاعتداء

السوادن: تواصل المعارك المسلحة وفريق أطباء بلا حدود يتعرض لاعتداء

مصر تُصدر بياناً بعد تكرار حالات تمزيق وحرق القرآن بالسويد

مصر تُصدر بياناً بعد تكرار حالات تمزيق وحرق القرآن بالسويد

الأردن يدين تمزيق نسخة من المصحف الشريف في السويد

الأردن يدين تمزيق نسخة من المصحف الشريف في السويد

السعودية تتخذ موقفاً جديداً بعد استمرار حرق نسخ من القرآن في السويد

السعودية تتخذ موقفاً جديداً بعد استمرار حرق نسخ من القرآن في السويد