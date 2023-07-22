الاحتلال يعتقل ثلاثة شبّان بزعم تنفيذهم عملية طعن

وزعم جيش الاحتلال خلال بيان مشترك مع (شاباك)، أنه "في نهاية جهود استخباراتية وعملياتية من قبل شاباك، تم اعتقال ثلاثة فلسطينيين من سكان بيت لحم (17،18،19) يشتبه في تنفيذهم عملية الطعن في حي جيلا في القدس يوم الخميس 20/7/2023 والتي أصيب فيها مستوطن في العشرينات من عمره بجروح خطيرة".





رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، ثلاثة شبان من منطقة العبيات شرق بيت لحم بزعم تنفيذهم عملية طعن جنوبي القدس، يوم الخميس المنصرم.وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: يزن شادي عبيات (18 عاما)، وإبراهيم عوض عبيات (19 عاما)، ومحمد محمود عبيات، بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.