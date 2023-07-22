مصرع مواطن وإصابة آخر بحادث سير في رام الله

رام الله - دنيا الوطنلقي مواطن (26 عاماً) مصرعه وأصيب آخر بجروح متوسطة إثر حادث سير وقع بين قريتي شقبا وقبيا غرب رام الله .وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، إن بلاغاً ورد إلى غرفة عمليات شرطة المحافظة عن وقوع حادث سير على الطريق الواصل بين قريتي شقبا وقبيا غرب رام الله وذلك بين مركبتين غير قانونيتين، أصيب على إثره مواطنين وصفت جروح أحدهما بالخطيرة وجرى نقلهما إلى المشفى لتلقي العلاج حيث أعلن الأطباء عن وفاة أحد المصابين متأثراً بإصابته وهو من سكان قرية قبيا.وأكد ارزيقات أنه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على ملابساته .