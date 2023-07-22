شؤون فلسطينية

فتوح يدين جريمة اعدام الشاب مخالفة ويحمل الاحتلال المسؤولية عن تداعياتها

فتوح يدين جريمة اعدام الشاب مخالفة ويحمل الاحتلال المسؤولية عن تداعياتها
رام الله - دنيا الوطن
أدان رئيس المجلس الوطني روحي فتوح جريمة الاعدام البشعة بحق الشاب فوزي مخالفة، واصابة واعتقال زميله محمد مخيمر، في استهداف مباشر من قوات الاحتلال لمركبة كانا يستقلانها في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس.

وأوضح فتوح، في بيان صحفي، صدر اليوم السبت، ان جرائم الإعدام بحق أبناء شعبنا تعكس الإرهاب الذي يمارسه جنود الاحتلال المنطلق من عقيدة الحكومة الفاشية التي تقوم على القتل والاجرام.

وأضاف ان الضوء الأخضر من حكومة اليمين المتطرف للجنود وعدم وجود ضوابط لأفعالهم يشجعهم على ارتكاب مزيد من الجرائم، بالإضافة لصمت وتخاذل دولي على جميع انتهاكات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وحذر فتوح من العواقب الخطيرة لهذه الجرائم اليومية التي سوف تقابل بمزيد من المقاومة والانتصار لدماء شعبنا، وسيدفع الاحتلال ثمن جرائمه.

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