شؤون فلسطينية

الخارجية تطالب بتحقيق دولي في جريمة إعدام الشهيد فوزي مخالفة

الخارجية تطالب بتحقيق دولي في جريمة إعدام الشهيد فوزي مخالفة
الخارجية تطالب بتحقيق دولي في جريمة إعدام الشهيد فوزي مخالفة
رام الله - دنيا الوطن
حملت وزارة الخارجية والمغتربين حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة الاعدام البشعة التي ارتكبتها في بلدة سبسطية بنابلس، وأسفرت عن استشهاد الفتى فوزي مخالفة، واصابة واعتقال زميله محمد مخيمر.

وطالبت الوزارة في بيان، صدر اليوم السبت، بتحقيق دولي في جريمة الإعدام هذه، وتقديم المجرمين، ومن يقف خلفهم للعدالة.

واعتبرت هذه الجريمة امتدادا لاستهداف سبسطية، ومواطنيها، ومنطقتها الأثرية، ونتيجة للتسهيلات التي تمنحها الحكومة الاسرائيلية لجنود الاحتلال لإطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين، والتعامل معهم كأهداف للرماية، والتدريب وقتلهم بدم بارد.

وأكدت الوزارة أن تضارب روايات الاحتلال بشأن ملابسات جريمته دليل كذب تلك الروايات التي تهدف لتبريرها، وإطلاق وابل من الرصاص على المركبة التي كانت تقلهما تعبير عن حجم الكراهية والحقد والعنصرية والقتل عن سبق إصرار وتعمد، وهذا يجعل من كل مركبة فلسطينية مشبوهة بالنسبة لجنود الاحتلال يمكن إطلاق النار عليها، وقتل من فيها.

أخبار ذات صلة

هيئة المعابر تنشر إحصائية المتنقلين عبر معبر بيت حانون الأسبوع الماضي

هيئة المعابر تنشر إحصائية المتنقلين عبر معبر بيت حانون الأسبوع الماضي

فتوح يدين جريمة اعدام الشاب مخالفة ويحمل الاحتلال المسؤولية عن تداعياتها

فتوح يدين جريمة اعدام الشاب مخالفة ويحمل الاحتلال المسؤولية عن تداعياتها

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم السبت

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم السبت

الخارجية تطالب بتحقيق دولي في جريمة إعدام الشهيد فوزي مخالفة

الخارجية تطالب بتحقيق دولي في جريمة إعدام الشهيد فوزي مخالفة

تعرف على أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة

تعرف على أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة

طقس فلسطين: توالي ارتفاع درجات الحرارة حتى الثلاثاء

طقس فلسطين: توالي ارتفاع درجات الحرارة حتى الثلاثاء

ارتفاع طفيف على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

ارتفاع طفيف على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

استشهاد شاب وإصابة آخر باستهداف الاحتلال مركبة في بلدة سبسطية بنابلس

استشهاد شاب وإصابة آخر باستهداف الاحتلال مركبة في بلدة سبسطية بنابلس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

فتوح يدين جريمة اعدام الشاب مخالفة ويحمل الاحتلال المسؤولية عن تداعياتها

فتوح يدين جريمة اعدام الشاب مخالفة ويحمل الاحتلال المسؤولية عن تداعياتها

الخارجية: وجود الاحتلال هو السبب الحقيقي للصراع وغياب أمن واستقرار المنطقة

الخارجية: وجود الاحتلال هو السبب الحقيقي للصراع وغياب أمن واستقرار المنطقة

راصد جوي يُوضّح لـ &quot;دنيا الوطن&quot; تطورات موجة الحر خلال الأسبوع المقبل

راصد جوي يُوضّح لـ "دنيا الوطن" تطورات موجة الحر خلال الأسبوع المقبل

الخارجية تُعلق على قرار البرلمان البرتغالي الاعتراف بالنكبة الفلسطينية

الخارجية تُعلق على قرار البرلمان البرتغالي الاعتراف بالنكبة الفلسطينية

حماس: حكومة الاحتلال تتحمل تبعات مهاجمة المصلين في حي البستان بالقدس

حماس: حكومة الاحتلال تتحمل تبعات مهاجمة المصلين في حي البستان بالقدس

بيت لحم: مستوطنون يقتلعون عشرات أشجار الزيتون المعمّرة

بيت لحم: مستوطنون يقتلعون عشرات أشجار الزيتون المعمّرة

50 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

50 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

تفاصيل رسالة من الرئيس عباس لنظيره الجنوب إفريقي

تفاصيل رسالة من الرئيس عباس لنظيره الجنوب إفريقي

منوعات

بالفيديو.. رامي جمال يهاجم عمرو مصطفى والأخير يرد

بالفيديو.. رامي جمال يهاجم عمرو مصطفى والأخير يرد

بملابس صيفية جريئة.. منة عرفة تتألق بظهورها الأخير

بملابس صيفية جريئة.. منة عرفة تتألق بظهورها الأخير

شاهد.. نداء شرارة تتعرض لإصابة خطيرة في قدمها

شاهد.. نداء شرارة تتعرض لإصابة خطيرة في قدمها

بالفيديو.. لطيفة تتصدر محركات البحث بعد أغنيتها الأخيرة

بالفيديو.. لطيفة تتصدر محركات البحث بعد أغنيتها الأخيرة

الفنان علي عادل يعلق على مسرحية &quot;بعد الشر&quot;

الفنان علي عادل يعلق على مسرحية "بعد الشر"

شاهد.. تعليق صادم من نادين الراسي على صورتها مع والدها

شاهد.. تعليق صادم من نادين الراسي على صورتها مع والدها

المهن الموسيقية في مصر تضع شرطاً لإقامة حفل ترافيس سكوت

المهن الموسيقية في مصر تضع شرطاً لإقامة حفل ترافيس سكوت

بالصور.. ياسمين صبري تتصدر الترند بفستان جريء ومثير

بالصور.. ياسمين صبري تتصدر الترند بفستان جريء ومثير

شاهد.. آيتن عامر تبهر متابعيها بأحدث ظهور لها

شاهد.. آيتن عامر تبهر متابعيها بأحدث ظهور لها

بالفيديو.. شقيقة ريم طارق تشن هجوماً على حسن شاكوش

بالفيديو.. شقيقة ريم طارق تشن هجوماً على حسن شاكوش

عربي

السوادن: تواصل المعارك المسلحة وفريق أطباء بلا حدود يتعرض لاعتداء

السوادن: تواصل المعارك المسلحة وفريق أطباء بلا حدود يتعرض لاعتداء

مصر تُصدر بياناً بعد تكرار حالات تمزيق وحرق القرآن بالسويد

مصر تُصدر بياناً بعد تكرار حالات تمزيق وحرق القرآن بالسويد

الأردن يدين تمزيق نسخة من المصحف الشريف في السويد

الأردن يدين تمزيق نسخة من المصحف الشريف في السويد

السعودية تتخذ موقفاً جديداً بعد استمرار حرق نسخ من القرآن في السويد

السعودية تتخذ موقفاً جديداً بعد استمرار حرق نسخ من القرآن في السويد