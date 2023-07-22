شؤون فلسطينية

استشهاد شاب وإصابة آخر باستهداف الاحتلال مركبة في بلدة سبسطية بنابلس

استشهاد شاب وإصابة آخر باستهداف الاحتلال مركبة في بلدة سبسطية بنابلس
من مكان المركبة المستهدفة في بلدة سبسيطة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب فوزي هاني مخالفة (18 عاماً)، وإصابة شاب آخر قبل اعتقاله، الليلة، باستهداف مباشر من قوات الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص لمركبة كانا يستقلانها في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس.

وكان أحمد جبريل، مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس، قال إن "طواقم الهلال الأحمر نقلت جثمان شهيد، بعد أن أعدمته قوات الاحتلال بالرصاص، وهو في مركبة كان يستقلها برفقة شاب آخر أصيب بالرصاص، قبل أن تعتقله قوات الاحتلال".

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل كثيف على مركبة في سبسطية، ومنعت المواطنين من الاقتراب من المنطقة.

 



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