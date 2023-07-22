استشهاد شاب وإصابة آخر باستهداف الاحتلال مركبة في بلدة سبسطية بنابلس











وكان أحمد جبريل، مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس، قال إن "طواقم الهلال الأحمر نقلت جثمان شهيد، بعد أن أعدمته قوات الاحتلال بالرصاص، وهو في مركبة كان يستقلها برفقة شاب آخر أصيب بالرصاص، قبل أن تعتقله قوات الاحتلال".وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل كثيف على مركبة في سبسطية، ومنعت المواطنين من الاقتراب من المنطقة.