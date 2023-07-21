شؤون فلسطينية

غزة: تنويه مهم من التعليم لطلبة الثانوية العامة الراغبين في الدراسة بالخارج

غزة: تنويه مهم من التعليم لطلبة الثانوية العامة الراغبين في الدراسة بالخارج
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة التربية والتعليم بغزة، مساء الجمعة، تنويهاً مهماً لطلبة الثانوية العامة توجيهي 2023، الراغبين في الدراسة بالخارج.

وأكدت الوزارة، في تصريح مقتضب "على الالتزام بمفاتيح القبول والتسجيل للتخصصات الجامعية، حيث أن أسس ومفاتيح القبول تنطبق على الجامعات الفلسطينية وغير الفلسطينية".

وأوضحت أنه " إذا كان معدل القبول في الطب البشري 85% فإن هذا المعدل يسري على الجامعات الفلسطينية وغير الفلسطينية، مع تأكيدنا عدم الاعتراف بأي شهادة جامعية يكون الطالب فيها مخالف لأسس القبول في شهادة الثانوية العامة.

يمكنك الاطلاع على أسس القبول في الجامعات من خلال: 
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