بعد تزايد رفض الخدمة العسكرية.. غالانت يدعو لتأجيل التصويت على التعديلات القضائية

في سياق متصل، قال مكتب غالانت، إن "وزير الجيش يعمل بشتى الطرق لتحقيق إجماع واسع، بهدف منع الإضرار بأمن إسرائيل وإبعاد الجيش عن الخلاف السياسي حول قوانين القضاء".



وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن "المحادثات بين غالانت ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، تتواصل حول كل ما يتعلق بجاهزية الجيش في حالة نشوب حرب".



وصباح اليوم، أعلن مئات الطيارين من سلاح الجو الإسرائيلي، عن عدم تطوعهم بعد اليوم في الخدمة.



ووفق قناة (كان)، فإن مجموعة من الطيارين تخطط لاتخاذ القرار معًا في الساعات القليلة القريبة بسبب خطة إضعاف القضاء.



ووفق إذاعة جيش الاحتلال فإن 1142 جندي احتياط في سلاح الجو الإسرائيلي وجهوا رسالة إلى رئيس الأركان، هرتسي هاليفي ووزير الجيش يؤآف غالانت.



وقالوا في الرسالة إن "التشريع الذي يسمح للحكومة بالتصرف بطريقة غير معقولة للغاية سيؤدي إلى خيار وقف التطوع في الاحتياط".



والموقعون على الرسالة، 422 طيار نشط، و173 مشغل للطائرات المسيرة وآخرين.



وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الخميس، إن الجيش ينظر في أمر فرض عقوبات على رافضي الاستدعاء.



ووفق إذاعة جيش الاحتلال، فإن العقوبات تشمل الاعتقال والإيقاف عن العمل وصولًا لحد الفصل.



وتابعت: "نظرًا لتصنيف جنود الاحتياط في القوات الجوية على أنهم متطوعون، فمن المحتمل أن تتم معاملتهم بشكل مختلف عن جنود الاحتياط الذين يعد استدعاؤهم إلزاميًا".



ومساء الأربعاء الماضي، أعلن الجنرال احتياط في سلاح الجو الإسرائيلي، شيلي غوتمان، رفضه الالتحاق بخدمة الاحتياط في الجيش، احتجاجاً على قانون "الإصلاحات القضائية".



كما أفادت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، بأن تقديرات الجيش الإسرائيلي، تشير إلى أن "من المتوقع أن يعلن حوالي 400 من طيار احتياط في سلاح رفضهم الخدمة في حال استمر تشريع قانون الإصلاح القضائي، الأمر الذي سيؤدي إلى ضرر محتمل في قدرة الجيش الإسرائيلي على القتال من خلال الجو".



رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، بأن وزير الجيش يوآف غالانت، دعا إلى تأجيل التصويت على التعديلات القضائية، بعد إعلان مئات الطيارين من سلاح الجو الإسرائيلي، عن عدم تطوعهم بعد اليوم في الخدمة.ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن غالانت قوله، الجمعة: "الوضع مقلق للغاية، يجب تأجيل التشريع"