تحديد موعد محاكمة ترامب في قضية الوثائق السرية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت القاضية الأمريكية أيلين كانون، الجمعة، أن محاكمة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في قضية إساءة التعامل مع وثائق حكومية مصنّفة سرية، ستبدأ في أيار/مايو 2024،وقررت القاضية أيلين، أن تبدأ محاكمة الرئيس السابق أمام لجنة محلّفين في العشرين من أيار/مايو من العام المقبل، وهو سيكون الأول الذي يواجه تهماً جنائية من بين كل الرؤساء الأميركيين سواء كانوا سابقين أو في المنصب.وكان الادعاء قد طلب أن تبدأ المحاكمة في كانون الأول/ديسمبر 2023، في حين طلب وكلاء الدفاع عن الرئيس السابق أن تجرى بعد الانتخابات الرئاسية المقرّرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.والجدير ذكره، أن ترامب يتصدّر السباق بين الشخصيات الطامحة للفوز بالترشّح عن الحزب الجمهوري للاستحقاق الرئاسي، إلا أن المحاكمة ستجرى في ذروة حملة الانتخابات التمهيدية الرامية إلى اختيار مرشّح الحزب للرئاسة.والثلاثاء الماضي، أعلن ترامب أنه تلقى رسالة من المدعي العام الفيدرالي جاك سميث، تبلغه بأنه مستهدف شخصياً في التحقيق حول الهجوم على الكابيتول في 6 كانون الثاني/ يناير 2021، ما يشير إلى احتمال توجيه التهمة إليه في هذا الملف أيضاً.في السياق، ذكرت وسائل إعلام أميركية أنّ المدعي العام الفيدرالي أبلغ ترامب بأنه معرّض لثلاث تهم فيدرالية في التحقيق حول الانتخابات التي هزمه فيها الرئيس جو بايدن، هي التآمر ضد الدولة الأميركية، وعرقلة آلية رسمية، والحرمان من حقوق.