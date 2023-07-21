السوادن: تواصل المعارك المسلحة وفريق أطباء بلا حدود يتعرض لاعتداء

فيما تعرض فريق منظمة (أطباء بلا حدود) لاعتداء.



وشهدت سماء الخرطوم، صباح اليوم، تحليق مكثف الطائرات الحربية التابعة للجيش بكثافة، بينما ردت مضادات الدعم السريع وسط العاصمة وجنوبي مدينة أم درمان، وفق (الجزيرة نت).



وقالت غرفة طوارئ "جنوب الحزام" في الخرطوم إن "قتلى وجرحى سقطوا خلال غارات جوية تعرضت لها مناطق متفرقة من أحياء مايو والأزهري، صباح وظهر اليوم".



كما قصفت طائرات الجيش أهدافاً لقوات الدعم السريع في مدينة الأبيّض بولاية شمال كردفان غربي السودان، ودارت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة.



في غضون ذلك، أفادت منظمة (أطباء بلا حدود) في السودان بأن طاقمها الطبي المكون من 18 شخصاً، تعرض للاعتداء في الخرطوم من قبل مجموعة مسلحة.



وقالت المنظمة في بيان على حسابها بموقع (تويتر) إنها تشعر بالقلق بسبب سلسلة الاعتداءات المتكررة على طواقمها، مضيفة إن تلك الاعتداءات قد تحول دون استمرار وجودها في المستشفى التركي بالعاصمة السودانية.



وتابعت المنظمة أن مسلحين "اعتقلوا أحد سائقينا وهددوا حياته قبل الإفراج عنه، كما سرقوا إحدى سياراتنا"، موضحة أن الحادث وقع لدى نقل الفريق إمدادات طبية من مستودعات المنظمة إلى المستشفى التركي.



وفي سياق متصل، ناشد ديميكي ميكونين، وزير الخارجية الإثيوبي الأطراف السودانية، وقف القتال وإعطاء فرصة للسعي لحل الأزمة الحالية بالوسائل السلمية.



وشدد خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، على "ضرورة استرشاد جميع الجهود المبذولة من أجل السلام بمبادئ الاحترام الكامل لسيادة السودان وسلامته الإقليمية واستقلاله".



ومنذ اندلاعها في 15 نيسان/أبريل الماضي، أسفرت المعارك المسحلة عن مقتل ثلاثة آلاف شخص على الأقلّ، وتهجير أكثر من ثلاثة ملايين شخص سواء داخل البلاد أو خارجها.







رام الله - دنيا الوطنتواصلت المعارك اليوم الجمعة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم وعدة مناطق أخرى في البلاد،