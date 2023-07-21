شؤون فلسطينية

راصد جوي يُوضّح لـ "دنيا الوطن" تطورات موجة الحر خلال الأسبوع المقبل

راصد جوي يُوضّح لـ "دنيا الوطن" تطورات موجة الحر خلال الأسبوع المقبل
تعبيرية
خاص دنيا الوطن
تحدث الراصد الجوي الفلسطيني، ليث العلامي، مساء اليوم الجمعة، عن تطورات طقس فلسطين خلال الأسبوع المقبل، في ظل موجة الحر الشديدة التي تمر بها البلاد.

وقال العلامي في حديث خاص لـ"دنيا الوطن"، إن "موجة الحر التي نتأثر بها منذ نهاية الأسبوع الماضي، مُتوقع أن تستمر خلال الأسبوع المقبل، مع ارتفاع إضافي على درجات الحرارة".

وأوضح أنه "اعتباراً من يوم الأحد المقبل، ستتجدد ارتفاع درجات الحرارة وستصل لمستويات أعلى من الأيام الماضية، حيث تتجاوز معدلاتها الاعتيادية العامة بحدود ست إلى سبع درجات في بعض الأيام والمناطق".

وتابع العلامي: "الأجواء تكون ما بين حارة بشكل لافت إلى شديدة الحرارة، في مختلف المحافظات الفلسطينية"، لافتاً إلى أن الأجواء أيضاً تكون مزعجة وخانقة، خاصة في المنطقة السهلية والساحلية بفعل ارتفاع موجة الرطوبة.

وأشار الراصد الجوي إلى أن "الموجة الحارة الحالية، تمتاز بأنها طويلة، حيث بدأت منذ أسبوع، والمتوقع استمرارها حتى نهاية الأسبوع المقبل، ولا بوادر لانحسارها أو انتهائها بشكل كامل".

وذكر أن درجات الحارة في غالبية الأوقات كانت لا تقل عن 33 و34 درجة مئوية، ومن المتوقع أن تصل إلى 35 و36 وربما 37 درجة.

ولفت إلى أن "هذه الموجة إقليمية وتؤثر على مناطق واسعة من العالم العربي، منها دول الخليج وبلاد الشام ومصر والمغرب العربي".

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