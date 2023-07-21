البرغوثي: شعبنا سيبقى يقاوم حتى ينال حريته وينهي الاحتلال والأبارتهايد



ووجه البرغوثي "التحية لكل المتظاهرين من قرى رام الله أجمع ومن الخليل وبيت لحم لمشاركتهم في المسيرة الأسبوعية للحفاظ على أراضي قرية أم صفا من المصادرة من قبل الاحتلال ومستوطنينه".



وأكد برسالته للاحتلال أن قرية أم صفا "ستتحرر وباقي أراضي الوطن يوماً من الأيام وسترفرف راية الحرية في كل شبر من أرض فلسطين، وسيأتي اليوم الذي سيقتلع منه المستوطنون من فلسطين كما اقتلعوا من باقي دول العالم".



وقال البرغوثي إن "شعبنا سيبقى يناضل حتى ينال حريته وينهي نظام الابارتهايد من كل أراضي فلسطين، شاء من شاء وأبى من أبى".











رام الله - دنيا الوطنشارك مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية في المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان، في قرية أم صفا شمال غرب رام الله، اليوم الجمعة.