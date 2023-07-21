دولي

البرلمان البرتغالي يصوت لصالح قرار بالاعتراف بالنكبة الفلسطينية

البرلمان البرتغالي يصوت لصالح قرار بالاعتراف بالنكبة الفلسطينية
البرلمان البرتغالي - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
صوت البرلمان البرتغالي، بالأغلبية على قرار الاعتراف بالنكبة التي حلت بشعبنا الفلسطيني عام 1948، ويشيد بنضاله لنيل حقه في تقرير مصيره، في خطوة متقدمة من دولة أوروبية.

ويدين القرار، السياسة الاحتلالية الاسرائيلية المتمثلة في التوسع والضم غير المشروع المخالف للقوانين الدولية، وكما يطالب الحكومة البرتغالية بأن تتخذ موقفاً واضحاً وصريحاً في الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني بما تضمنه الأعراف والقوانين الدولية.

والأحزاب التي صوتت مع القرار هي: الاشتراكي (PS)، والشيوعي (PCP)، وحلف اليسار (BE، أما الأحزاب التي صوتت ضده هي: الاشتراكي الديموقراطي (PSD)، وحزب أقصى اليمين "كفى "CHEGA.

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