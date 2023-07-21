سوريا: قوات أميركية تُنفذ إنزالاً جوياً شرقي البلاد وتختطف عدداً من المواطنين

قوات سوريا الديمقراطية

رام الله - دنيا الوطنأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، بأن القوات الأميركية نفّذت، اليوم الجمعة، إنزالاً جويّاً في منطقة ريف دير الزور الشرقي، و"اختطفت عدداً من المواطنين".ونقلت الوكالة عن مصادر محلية، قولها، إن طائرات أميركية نفذت فجر الجمعة عملية الإنزال بمشاركة مسلحي(قسد)، ورافق العملية إطلاق نار كثيف وعشوائي على منازل الأهالي والأراضي الزراعية المحيطة بها.وأضافت المصادر أن القوات الأميركية ومسلحي (قسد) طوقت البلدة، و"داهمت عدداً من المنازل، وخطفوا ثلاثة مواطنين واقتادوهم إلى قواعد الاحتلال القريبة من المنطقة".وتواصل القوات الأميركية تنفيذ عمليات إنزال جوي في سوريا، تتم عادة عبر مروحيات تقلع من قواعد داخل سوريا أو العراق، وترافقها طائرات حربية وأخرى مسيّرة.