شهيد وإصابة خطيرة خلال مواجهات مع الاحتلال شمال رام الله

أعلنت وزارة الصحة، استشهاد الطفل محمد فؤاد عطا البايض (17 عاماً)، متأثراً بإصابته بالرصاص الحي في رأسه، خلال مواجهات اندلعت اليوم الجمعة، مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية أم صفا شمال رام الله.



وكانت الوزارة، قد أفادت بوصول إصابتين خطيرتين برصاص الاحتلال الحي في الرأس والبطن إلى المستشفى الاستشاري من قرية أم صفا، قبل أن يُعلن عن استشهاد الطفل البايض، علماً أنه من مخيم الجلزون شمال رام الله.



وذكرت مصادر محلية، أن عدداً من المواطنين أصيبوا أيضاً بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام الاحتلال القرية.



وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي، وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى لوقوع إصابات.



‏ومنذ أسابيع، تشهد أم صفا هجوماً متواصلاً من قبل المستوطنين، الذين أحرقوا منازل المواطنين ومركباتهم، وأطلقوا الرصاص الحي صوب منازلهم ومنشآتهم.











رام الله - دنيا الوطن