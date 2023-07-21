بيت لحم: مستوطنون يقتلعون عشرات أشجار الزيتون المعمّرة

رام الله - دنيا الوطنأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المستوطنين، اقتلعت، اليوم الجمعة، عشرات أشجار الزيتون المعمّرة من أراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحم.وأوضحت المصادر ذاتها، أن "مستوطني مستوطنة (افرات) الجاثمة على أراضي المواطنين عنوةً في قرية أرطاس وبلدة الخضر، اقتلعوا (50) شجرة زيتون في منطقة باطن المعصي جنوب الخضر، تعود للمواطن محمود يعقوب دعدوع".يشار إلى أن منطقتي باطن المعصي وأم ركبة تتعرضان منذ فترة إلى هجمة استيطانية تتمثل بالاستيلاء على أراضي واقتلاع أشجار وإخطار منازل بالهدم ووقف البناء.