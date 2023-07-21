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مصر تُصدر بياناً بعد تكرار حالات تمزيق وحرق القرآن بالسويد

مصر تُصدر بياناً بعد تكرار حالات تمزيق وحرق القرآن بالسويد
حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد
رام الله - دنيا الوطن
أدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الجمعة، سماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بتكرار التعدي على القرآن الكريم وتمزيقه، في العاصمة السويدية استوكهولم.

وقالت مصر إن هذا الأمر هو "تحد سافر يتجاوز حدود حرية التعبير ويستفز مشاعر ملايين المسلمين حول العالم، وينتهك مقدساتهم".

وأعربت عن "بالغ قلقها إزاء تكرار حوادث إزدراء الأديان وتفشي ظاهرة الإسلاموفوبيا وتعالي خطاب الكراهية في العديد من الدول، بما ينذر بتداعيات بالغة ومؤثرة على أمن واستقرار المجتمعات والتمتع بحقوق الإنسان".

وأكدت مصر على "ضرورة أن تضطلع الدول بمسؤولياتها في  التصدي لهذه الجرائم ومنع تكرارها ومحاسبة مرتكبيها، وأهمية احترام الدول لالتزاماتها الدولية لتعزيز التعايش السلمي والتناغم الاجتماعي ونشر ثقافة التسامح وتقبل الآخر".

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